РФПИ инвестирует в локализацию производства изделий для гемодиализа в РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Фонд договорился с ведущей индийской компании в области производства медицинских изделий.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих индийских компаний в области производства медицинских изделий договорились о сотрудничестве в локализации производства на территории России изделий для гемодиализа. Фонд с партнерами инвестирует три миллиарда рублей.

Данное объявление сделано перед официальным визитом премьер-министра Индии Моди в Россию.

Polymed обладает крупной производственной базой в Индии, а также в Египте, Китае и Италии по разработке медицинских изделий с общим выпуском до трех миллионов позиций каждый день.

«РФПИ успешно взаимодействовал с ведущими индийскими фармацевтическими компаниями в период пандемии коронавируса: Индия стала крупнейшим хабом по зарубежному производству российской вакцины „Спутник“, которые защитили здоровье миллионов людей», — поделился генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.