В области груди: какое заболевание может «маскироваться» под инфаркт

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Поставить точный диагноз помогут симптомы — у них совершенно разный характер.

С инфарктом можно перепутать такую болезнь как межреберная невралгия. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал врач-нейрохирург Эмиль Исагулян.

Причиной появления межреберной невралгии является поражение периферических нервов грудной клетки. Чтобы отличить одно заболевание от другого, стоит обратить пристальное внимание на характер боли. У невралгии есть отличительный признак, который можно заметить при движении и дыхании — неприятные ощущения усиливаются при наклоне в сторону очага боли. При этом болевой синдром проявляется в любое время суток.

Что касается инфаркта, как отмечает Исагулян, для него характерна возрастающая боль в области сердца, причем именно во время подъема по лестнице. Врач подчеркнул, что это — как раз один из симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исагулян также пояснил, что порой и сама невралгия оказывается следствием проблем с сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие ягоды помогут снизить риск инфаркта и инсульта — они доступны повсеместно.

Что касается невралгии, то здесь также поможет расширение рациона — для избавления от болезни нужно больше пробиотиков.