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СБУ пыталась завербовать российского летчика, чтобы тот посадил бомбардировщик на территории Незалежной. Что в итоге вышло и кто еще к этому причастен?

Спецслужбы стран НАТО причастны к попытке угона российского стратегического ракетоносца Ту-22М3. По данным ФСБ РФ, украинские агенты вербовала летчика и шантажом, и подкупом. Сначала угрожали его родным, а потом предложили деньги и паспорт другого государства.

Но наши разведчики начали свою игру и получили от врага ценную информацию. Все детали рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Украинский агент начал с малого: хотел, чтобы летчик попросту сжег свой самолет. А для убедительности сразу стал угрожать малолетним дочерям военного.

«Написал мне в Telegram как-то неизвестный. Требовал поджечь авиационную технику. Говорил: „Дай мне данные по самолетам“», — рассказывает пилот Ту-22М3.

С ходу показали свою информированность и даже предложили провести проверку на достоверность адресата. Летчик мог назвать любое место в Киеве, а вербовщик обещал прислать их фотографии с привязкой по времени. К этому моменту оперативная игра уже приобрела двойной характер. Российский военный и не собирался идти на поводу у неизвестных из телефона.

«Я пошел к командованию и все рассказал. Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павло. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец. Носитель ядерного оружия», — рассказывает пилот Ту-22М3.

Ту-22М3 — уникальный самолет, предназначенный для охоты за авианосцами, способный нести бомбы весом в три тонны. Казалось, агенты украинских спецслужб сами поверили в то, что смогут заполучить его. Ставки постоянно повышались. Пилоту предложили деньги — два миллиона долларов, а потом и три.

Позже появились и поддельные паспорта Италии, на жену летчика и его самого, а также выписки о состоянии банковских счетов. Правда, оперативники тут же нашли в них нестыковки. Скорее всего, финансовые обещания были «липой».

«Очевидно, что украинская разведка действовала при участии спецслужб НАТО, без которых было бы невозможно оформить польские и итальянские документы», — говорит оперативник ФСБ РФ.

Экипаж самолета — четыре человека. Своих коллег летчику предлагали отравить сильнодействующим лекарством. В назначенный день борт ждала на аэродроме Озерное в 12 километрах от Житомира целая делегация. В этот момент по аэродрому российскими войсками по обозначенным самими украинцами координатам был нанесен ракетный удар.

«Служба безопасности работает именно под контролем английских, американских специалистов. На Украине ничего не делается без управления со стороны Вашингтона, Лондона, Брюсселя. Ничего!» — подчеркивает военный эксперт Виктор Литовкин.

Подобная история однажды уже происходила с украинскими спецслужбами. В 2022 году они пытались выманить на украинскую территорию российских пилотов боевых самолетов. В качестве вознаграждения нашим летчикам обеспеченную жизнь на территории европейских стран. В операции, по некоторым данным участвовал болгарский журналист Христо Грозев, которого некоторые издания в открытую называют агентом британских спецслужб.

Закончилось все плачевно для украинцев. В «час икс» по аэродрому Канатово в Кировоградской области был нанесен ракетный удар.

«В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации», — говорит оперативник ФСБ РФ.

Итогом этой спецоперации явилось задержание и суд над украинским разведчиком Романом Червинским, которого сделали «козлом отпущения» за провал. Правда, как сообщают украинские СМИ, Червинский попал под раздачу не столько из-за обстрела в Канатово, сколько из-за фактов коррупции в высших эшелонах украинской власти, о которых был весьма осведомлен.