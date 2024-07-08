Отечественный колорит: названы самые популярные автомобили с пробегом

URA.RU: Lada стала самой популярной маркой машин с пробегом в Пермском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Какие машины еще вошли в пятерку лидеров?

Автомобили отечественной марки Lada возглавили рейтинг самых популярных машин с пробегом в Пермском крае. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные специалистов.

Отмечается, что машины Lada стали лидером продаж во втором квартале текущего года. — более 30% от общего объема. Речь идет об автомобилях с пробегами. Дальше идут зарубежные марки — KIA, Hyundai, Toyota и Renault. У них весьма скромная доля рынка — всего 5-6%.

Также аналитики подчеркнули, что спрос на поддержанные автомобили в Пермском крае во втором квартале 2024 года вырос на четверть.

Кстати, новую бюджетную модель под названием Lada Iskra представили в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом считается, что автомобиль получился «технологически независимым».

Ранее 5-tv.ru писал, как в АвтоВАЗе назвали главный плюс новой Lada Iskra, которая будет конкурировать за место под солнцем с Vesta и Granta.