В Госдуме предложили выдавать гражданам жилье при его потере в ЧС

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В том числе наделить такой возможностью планируется пострадавших от паводков жителей Орска.

Пострадавшим во время чрезвычайной ситуации (ЧС) гражданам дадут право на жилье за счет государства взамен утраченного. Такой законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Согласно документам, они смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости. Документ, который депутаты ЛДПР намерены внести в Госдуму, имеется в распоряжении «Известий».

Сегодня россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС. Согласно закону «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», порядок, условия и размеры таких компенсаций определяются законодательством.

Депутаты в проекте отмечают, что до 2023 года в России действовало постановление правительства, регламентировавшее выпуск специальных сертификатов для граждан, лишившихся жилья из-за ЧС. Однако эта мера утратила силу. Причиной стало решение, согласно которому власти регионов должны вместе со страховыми компаниями разрабатывать программы по возмещению ущерба.

«Установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, поскольку участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник — помощь за счет средств бюджетов по социальным нормам», — говорится в проекте.

Депутаты предлагают вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов и наделить кабмин правом по определению порядка их выдачи. Авторы также считают необходимым закрепить такую возможность задним числом для жителей Орска, которые пострадали от сильнейшего паводка в апреле 2024 года.

«Мы помним недовольство жителей Орска во время весенних паводков, когда взамен утерянного имущества предложили небольшие компенсации. Повторения подобного отношения допустить нельзя», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что необходим понятный механизм восстановления утраченного жилья. Законопроект, предлагающий его, будет направлен во вторник, 9 июля, на отзыв в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Паводки в Орске

Паводки в России начались с прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области. ЧП произошло в начале апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы. Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также проводилась эвакуация местных жителей. Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах.

В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин упрекнул чиновников за то, что материальную помощь получил малый процент пострадавших. В частности, количество россиян, получивших деньги от государства, сильно отличалось от числа подданных заявок.

Спустя месяц глава государства дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах России. Особое внимание Путин поручил обратить на оказание помощи гражданам, в вопросах восстановления жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, что важно — до начала отопительного сезона 2024–2025 годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести контроль за формированием стоимости жилья. Наличие такой статистики покажет разницу цены на этапе строительства и продажи квартир.