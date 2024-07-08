«Моя связь с небом»: дочь Заворотнюк показала редкое фото мамы во время болезни

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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С трагической смерти актрисы минуло 40 дней.

Дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — показала редкое фото мамы во время тяжелой болезни, с которой актриса боролось более пяти лет. Общественность привыкла видеть снимки «прекрасной няни», сделанные до того, как ее поразил рак головного мозга. И вот Анна решилась на откровенность.

Instagram* / anna_zavorotnyuk

«40 дней как тебя нет, часть моего сердца навеки отдана тебе, теперь ты — моя связь с небом. Вечная память», — написала дочь Заворотнюк в своем блоге.

Так Анна почтила память матери, с кончины которой минуло 40 дней. Редкий снимок актрисы во время болезни поразил поклонников. Они увидели всю ту же улыбающуюся Анастасию, которая, несмотря на боль, одаривает своим теплом смотрящих.

Да, может на лице артистки и есть некоторые следы усталости, но она все также очаровывает и восхищает своей красотой. Анна признавалась, что все 40 дней после смерти мамы не отходила от родных, поддерживая их в трудный период. Все это время семья Заворотнюк вспоминала о радостных моментах с актрисой.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно.

Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с актрисой прошло в Покровском женском монастыре. Проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь приезжали близкие, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru передал, что дочь Заворотнюк рассказала о страданиях мамы в последние годы жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.