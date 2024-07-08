Умерла народная артистка СССР Марина Кондратьева

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка балета покинула этот мир на 91-м году жизни.

В возрасте 90 лет ушла из жизни знаменитая прима-балерина Государственного академического Большого театра России, народная артистка СССР Марина Кондратьева. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ГАБТ.

«Ночью Марина Викторовна ушла из жизни», — рассказал собеседник.

О дате и месте прощания станет известно чуть позже. Также пока не разглашается причина смерти.

Будущая знаменитость родилась 1 февраля в 1934 году в Ленинграде. Марина Викторовна была рекомендована в Московское хореографическое училище балериной Агриппиной Вагановой.

В 1952 году Кондратьева окончила класс Галины Петровой и стала артисткой балетной труппы Большого театра.

Марина Викторовна исполняла главные партии в таких известных постановках, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», и «Золушка» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов.