В России собираются назначить ответственных за обслуживание аварийных домов

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Пока заниматься «проблемными» зданиями никто не торопится.

Управляющие компании обяжут обслуживать аварийные дома. Соответствующий законопроект, как выяснили «Известия», уже сегодня внесут в Госдуму.

В России насчитывают больше 80 тысяч многоквартирных домов, которые подлежат сносу или реконструкции. И почти во всех до сих пор проживают люди.

Ремонтировать аварийное жилье крайне убыточно для бизнеса. Взносы, которые платят жильцы, даже близко не покрывают расходы управляющих компаний. А потому они попросту не берутся обслуживать такие объекты.

Депутаты предлагают компенсировать доходы, которые бизнес недополучил при ремонте аварийных многоэтажек. А решение о выплатах, как и о назначении самой управляющей компании, будут принимать местные власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как именно с начала июля выросли тарифы на ЖКХ и какой ресурс подорожал больше всего.