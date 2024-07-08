В России собираются назначить ответственных за обслуживание аварийных домов
Известия: в ГД внесут законопроект, который обяжет УК обслуживать аварийные дома
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
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Пока заниматься «проблемными» зданиями никто не торопится.
Управляющие компании обяжут обслуживать аварийные дома. Соответствующий законопроект, как выяснили «Известия», уже сегодня внесут в Госдуму.
В России насчитывают больше 80 тысяч многоквартирных домов, которые подлежат сносу или реконструкции. И почти во всех до сих пор проживают люди.
Ремонтировать аварийное жилье крайне убыточно для бизнеса. Взносы, которые платят жильцы, даже близко не покрывают расходы управляющих компаний. А потому они попросту не берутся обслуживать такие объекты.
Депутаты предлагают компенсировать доходы, которые бизнес недополучил при ремонте аварийных многоэтажек. А решение о выплатах, как и о назначении самой управляющей компании, будут принимать местные власти.
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