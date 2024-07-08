Фото, видео: Reuters / YARA NARDI; 5-tv.ru

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Тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы столкнуться не только с полицией, но и своими непримиримыми политическими оппонентами.

Считаться с новой расстановкой политических сил в парламенте теперь придется французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Он уже отказался публично комментировать результаты прошедших в воскресенье выборов в Нацсобрание страны. Его партия фактически проиграла их, заняв второе место. На первом — коалиция крайне левых, а на третьем, с небольшим отставанием, расположились крайне правые.

Теперь, чтобы формировать правительство, всем им придется договариваться друг с другом. И то, насколько сложно это будет сделать, уже показали события этой ночи: сразу после объявления результатов, сторонники и социалистов, и националистов устроили погромы. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив рассказала о событиях в Париже.

Новая французская революция! Левые отмечают свою победу как водится — на баррикадах, а фейерверки, петарды и файеры прицельно запускают в полицию и по своим непримиримым политическим противникам, которые тоже восстали против результатов второго тура. Один «черный блок» против другого.

Выборы закончились, а битва между ультраправыми с левыми радикалами — нет. С избирательных участков она сразу же перетекает в уличные бои. Улицы полыхают — асфальт плавится. С разницей всего в неделю Пятую республику бросает из крайности в крайность. Вместо ультраправой Ле Пен власть в стране захватывает «новый национальный фронт» — альянс левых сил, не менее радикально настроенный к действующему президенту.

«Большинство выразило свое мнение, и он должен к этому мнению прислушиваться! Макрон — за борт!» — заявляют протестующие.

По факту правящей элитой во Франции становятся социалисты, революционеры, мятежники.

«Мы здесь, победители выборов, и кажется, что у нас нет абсолютного большинства. Что ж, придется решать проблему с того конца, с которого она началась», — заявил лидер коалиции «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон.

По французским избирательным канонам это будет полнейший «госпереворот». Победитель вправе сформировать Правительство. Нынешний ставленник Макрона премьер-министр Габриэль Атталь уже сегодня утром собирается объявить о своей отставке.

«Будучи верным республиканским традициям и своим принципам, я сообщу президенту об отставке. Дамы и господа, сегодня начинается новая эра, новая эра для нашей нации», — признал премьер-министр Габриэль Атталь.

«Эра» и самого Макрона, вероятно, подходит к концу. Теперь во Франции наступает то, что называется «сожительством». Макрону придется в самом деле уживаться с оппозиционным ему новым кабинетом министров, который вполне может проводить свою политику, расходящуюся с планами Елисейского дворца.

«Я надеюсь, что они выполнят свою программу. То есть посмотрим, будет ли быстро отменен закон Макрона о пенсионной реформе, повысится ли минимальная зарплата до 1600 евро в месяц. А Жан-Люк Меланшон уже говорил об отмене всех дурацких проектов по водоснабжению и электричеству. Посмотрим, что будет дальше», — считает протестующий.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла со своим третьим местом, тем не менее, получают значительное число мандатов во французском парламенте, так что с ними тоже придется считаться.

«Франция будет полностью блокирована тремя значимыми группами в Национальном собрании. Да, мы, к сожалению, проиграли, а нас ждет еще один год нерегулируемой миграции, год потери покупательной способности, еще один год взрыва безопасности в нашей стране», — отметила депутат национального собрания Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Пока не до конца понятно, как поведут себя левые на российско-украинском треке. Однако по предыдущим заявлениям можно спрогнозировать, что они не только не прекратят поставки оружия Киеву, но будут и дальше выступать за вступление Украины в ЕС, тем самым угрожая подорвать не только Францию, но и буквально весь Евросоюз изнутри.

«Стратегия Меланшона будет заключаться в попытке заблокировать все, чтобы подтолкнуть Эммануэля Макрона к отставке. Учитывая результаты его партии, он без раздумий будет выдвигать себя в качестве президента. Меланшон уверен в своей победе — и настоящей и будущей», — убежден главный редактор газеты Le Figaro Алексис Брезе.

Политического кризиса подобному этому в Пятой республике не было со времен Жака Ширака. Франция настолько разделена по итогам даже не прошедших выборов, а всех последних семи лет «макронизма», не объяви он досрочные выборы, все равно вылилось бы на улицы.