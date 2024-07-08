«Миссия мира»: стало известно, зачем Орбан отправился с визитом в Китай

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Политик отправился в Поднебесную после визитов на Украину и в Россию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибыл с визитом в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках продолжающейся «миссии мира» венгерского политика они намерены обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД КНР.

«Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что ранее политик посетил Украину, Россию и Азербайджан. Во время переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским он призвал его рассмотреть возможность приступить к поискам мирных путей урегулирования конфликта на Украине. Зеленский его предложение отверг.

В России Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили многие вопросы международной повестки, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Путин по итогу беседы отметил, что она была обстоятельной и честной. По его словам, визит Орбана в Москву можно расценить как попытку наладить контакт между РФ и Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Польше отреагировали на визит Виктора Орбана в Россию.