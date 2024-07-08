Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчеты «Мста-СМ» уничтожают ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты и живой состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты расположения противника помогла вычислить разведка. После в дело вступает артиллерия — огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров, но это не мешает точно поражать минометные расчеты и живую силу украинских нацистов.

Наши военные для работы по вражеским целям применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон, сооружениям и технике ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.