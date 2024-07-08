Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Потушить пожар пытаются 56 спасателей с использованием 11 единиц техники.

В Туапсинском районе Краснодарского края в бухте Инал загорелся лес на скале. Угрозы частным домам нет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, снятые очевидцем. На них горит сухая растительность. С пляжа всех людей эвакуировали на парковку.

«Пожар связан с тем, что некоторые люди пустили две сигнальные ракеты. Все на эвакуации», — сказала очевидица Софья Тарасова.

Сообщение о возгорании МЧС поступило в 21:25 по московскому времени. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП.

По предварительным данным, площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров. Сейчас проводится комплекс мер по локализации лесного пожара. В тушении задействованы 56 спасателей и 11 единиц техники.

Отдыхающих на близлежащих базах эвакуируют, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Забайкалье борются с природными пожарами.