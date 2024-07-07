«Все концерты перенесены»: стало известно о состоянии госпитализированного Мазаева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Лидер группы «Моральный кодекс» внезапно оказался на больничной койке несколько дней назад.

Солиста рок-группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, госпитализированного несколько дней назад прямо перед концертом в Светлогорске, уже выписали из больницы. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала его концертный директор Ирина Беляева.

«Да-да, все хорошо, он себя чувствует хорошо, восстанавливается. Сейчас находится дома уже», — сказала она.

Она добавила, что, несмотря на его стабилизировавшееся самочувствие, все ближайшие концерты артиста перенесли.

«Все концерты перенесены, и все даты уже оговорены», — отметила Беляева.

К слову, еще в конце июня Мазаев делился с публикой программой юбилейного концерта рок-группы. Он заявлял, что на нем будет множество сюрпризов для фанатов. К примеру, коллектив намеревался спеть песни, которые они поют редко на небольших концертах.

Кроме того, он рассказывал, что на концерте группа появится в измененном виде — из оригинального состава останется только он и клавишник Константин Смирнов. Среди новых участников будут — барабанщик Петр Ившин, басист Сергей Гейер, а также гитарист Сергей Сухов.

Концерт состоялся 29 июня в Москве, а после коллектив отправился в Светлогорск с той же программой. Но там выступление пришлось отменить.

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