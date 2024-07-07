«Бандеровские тролли»: мэр Моршанска объяснил свои слова о погибшем на СВО бойце

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Пользователей сети возмутило заявление градоначальника о гибели военнослужащего за «благоустройство города».

Мэр Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников прокомментировал появившиеся в сети кадры, на которых он говорит сестре погибшего в зоне спецоперации (СВО) бойца, что ее брат отдал жизнь за благоустройство города.

По словам градоначальника, его слова, вырванные из контекста, стали распространять в соцсетях «тролли» из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

«Это ребята из ЦИПсО, бандеровские тролли. У меня на моей страничке в VК четко написано, что я сказал о том, что наши ребята воюют, и что погиб этот парень за то, чтобы у наших ребят было нормальное детство, чтобы они отдыхали в нормальных лагерях, чтобы город благоустраивался, чтобы бандеровская зараза к нам не пришла. Вот и все, что было сказано», — заявил в комментарии 5-tv.ru Банников.

До этого в сети была опубликована видеозапись, на которой мэр Моршанска среди прочего говорит сестре погибшего бойца, что ее брат отдал жизнь за то, «чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была».

В записи на странице самого Банникова в соцсети «ВКонтакте» от 20 июня сообщается о вручении ордена Мужества сестре погибшего на спецоперации военнослужащего Виктора Щербакова.

«Виктор отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны, ради мирного неба для наших детей. Он для всех нас герой и память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в записи.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в зоне спецоперации, наградили орденом Мужества.