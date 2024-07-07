Звезда фильма «Барби» Марго Робби впервые станет мамой: показала животик на отдыхе

Фото: www.globallookpress.com / Burt Harris

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса даже не пыталась скрыть свое положение — приподняла футболку, чтобы обрадовать фанатов. А папарацци тут как тут!

Актриса Марго Робби с мужем Томом Акерли ждут первенца. Пару на отдыхе засняли папарацци.

Знаменитость, известная по ролям в фильмах «Барби» и «Однажды в… Голливуде», выбрала для прогулки на лодке по озеру Комо наряд, подчеркивающий ее изменившуюся фигуру.

Фото: Из открытых источников

Супруг помог ей спуститься на борт судна, а 34-летняя актриса передвигалась с особой осторожностью, бережно придерживая живот, сообщает Daily Mail.

Зарубежные журналисты, вдохновленные трогательными снимками, связались с парой, чтобы узнать подробности о скором пополнении в их семье. Но супруги пока не готовы делиться подробностями.

Марго и Том познакомились в 2013 году на съемках кинокартины «Французская сюита», а в 2016-м поженились. Пара вместе основала продюсерскую компанию и создала такие проекты, как «Барби», «Тоня против всех» и другие.

Еще в 2017 году супруги строили планы по рождению наследников, но позже заявили, что из-за занятости откладывают этот счастливый момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк раскрыла правду о своей беременности.