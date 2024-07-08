Израильтянин умер в больнице из-за «поедающей мозг» амебы

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Предположительно, заразился он во время купания в озере.

В израильской больнице «Бейлинсон» умер 26-летний мужчина, заразившийся «поедающей мозг» амебой. Об этом сообщает издание Times of Israel.

В публикации отмечается, что болезнь вызвана амебой Naegleria fowleri. В Израиле это уже второй зарегистрированный случай.

Мужчина, предположительно, заразился амебой во время купания на пляже Гай в Тиберии. После появления симптомов, таких как лихорадка, головная боль и рвота, его госпитализировали с амебным менингоэнцефалитом.

Однако его состояние ухудшилось, и мужчину перевели в другую больницу, где он и скончался. Министерство здравоохранения Израиля провело анализ образцов воды с пляжа, где отдыхал молодой человек, однако не обнаружило следов амебы Naegleria fowleri.

Данная амеба обычно обитает в пресной воде — озерах, реках, горячих источниках и даже нехлорированных бассейнах. Она проникает в организм через нос, когда человек плавает, ныряет или просто находится в воде, где присутствует амеба.

Симптомы появляются в течение нескольких дней после заражения и могут включать сильную головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, спутанность сознания и даже галлюцинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 44.