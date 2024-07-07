PlayStation в тюрьмах: американцы пытаются бороться с насилием среди заключенных

В Нью-Йорке борются с насилием в тюрьмах с помощью PlayStation

Фото: 5-tv.ru

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Почти 60 тысяч долларов из денег налогоплательщиков затратили власти на «развлечения» арестантов.

В США решили снизить уровень насилия в тюрьмах в помощью PlayStation. Об этом рассказал New York Post (NYP).

59 тысяч долларов уходит из казны Нью-Йорка на покупку виртуальных игр для заключенных. Таким образом власть пытается не только снизить уровень агрессии в камерах, но и создать мотивацию для хорошего поведения.

Городской исправительный департамент уверен, что это наиболее эффективный метод, особенно там, где содержатся молодые люди.

В перечень вариантов для досуга вошли: соревновательные сражения в виде уличных или фантазийных драк— Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также спортивные варианты — Madden NFL 24 и NBA 2K24. Всего было куплено 1247 игр.

Действенность данного метода покажет время, но споров он уже вызвал немало. Многие негодуют, что огромная сумма была затрачена для хорошей жизни людей, которые должны одуматься за ужасные поступки, а не наоборот получать поощрение.

Бытует мнение, что после этого нововведения участятся случаи правонарушений, так как многие живут гораздо хуже, чем в тюрьме, и она может показаться райским местом.

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