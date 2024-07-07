«До сих пор чувствую вину»: Омаров об уходе от Бородиной к молодой избраннице

Курбан Омаров признался, что все еще испытывает вину перед Ксенией Бородиной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бизнесмен признался, что полюбил другую девушку, когда еще был женат на знаменитой телеведущей.

Бизнесмен Курбан Омаров признался, что полюбил свою нынешнюю молодую возлюбленную Валерию еще будучи в браке с телеведущей Ксенией Бородиной. Об этом он откровенно рассказал в своем личном блоге.

По словам предпринимателя, он оказался в непростой ситуации, когда он был виноват сразу перед двумя женщинами. Омаров уверяет — он делал попытки сохранить семью с Бородиной.

«Я осознал, что не хочу прожить остаток жизни с нелюбимым человеком, даже ради детей. Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего», — признался Курбан Омаров.

Кроме того, в тот момент от бизнесмена могла отвернуться и Валерия. Как уверяет Омаров, она узнала из прессы, что он все еще состоит в браке. Девушка не была готова вступать в отношения с ним до развода.

«Она из хорошей, правильной верующей семьи, где такое неприемлемо. Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть», — заявил Омаров.

Бизнесмен также поблагодарил Валерию за понимание и признался ей в любви.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году после шести лет брака. Долгое время пара скрывала истинные причины расставания, однако телеведущая намекала на измены со стороны предпринимателя. Он это отрицал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Курбана Омарова опубликовала видео из роддома.