Винтажный маркет «Лета в Москве. Все на улицу!» оформят в стиле Олимпиады-80

Фото: mos.ru

Например, здесь представлены фарфоровая посуда и статуэтки Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов, а также столовые наборы с позолотой Богдановичского фарфорового завода.

Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает сайт mos.ru.

На маркете можно найти фарфоровые и фаянсовые изделия, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки, бижутерия и другие изделия из собраний самых именитых коллекционеров Москвы. Посетители смогут посмотреть и приобрести предметы быта XVIII–XX веков, узнать об их истории и предназначении.

Например, здесь представлены фарфоровая посуда и статуэтки Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов, а также столовые наборы с позолотой Богдановичского фарфорового завода, блестящие чайные пары с темной глазурью Бронницкого фарфорового завода.

Есть на маркете и чугунные изделия. Среди них особым спросом пользуются предметы, выполненные методом литья.

Еще на прилавках широко представлена бижутерия, которая была изготовлена в прошлом веке: чехословацкие, свердловские, московские и ленинградские изделия.

Одной из участниц маркета является известный российский коллекционер Людмила Ненашева. Она привезла сюда украшения в стиле золотого века Голливуда, созданные в 1950-х годах. Другая участница Евгения Высоцкая представила старинный домашний текстиль: скатерти, салфетки, вышивки и кружева. Также изюминкой считаются предметы, которые были выпущены к Олимпиаде-80.

Посетители смогут приобрести на маркете самовары, подсвечники, мельхиоровые столовые приборы и богемские вазы из художественного стекла.

Напомним, проект «Лето в Москве» объединил различные мероприятия, в том числе уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые события. Так, в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут мастер-классы по акварельной живописи для детей. Также на площадках фестиваля и в Парке Горького отметят Пушкинский день.