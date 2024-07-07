Собянин рассказал о помощи москвичей жителям новых регионов

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Силами волонтеров столицы идет сбор таких насущно необходимых вещей и продуктов, как консервы, крупы, вода, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, постельные принадлежности.

Около 1400 т гуманитарных грузов передали московские волонтеры в помощь жителям новых регионов РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«За все время работы к штабу присоединились больше 15 тысяч волонтеров. Акцию поддержали свыше 61 тысячи горожан и 520 организаций», — отметил столичный градоначальник.

Силами волонтеров столицы идет сбор таких насущно необходимых вещей и продуктов, как консервы, крупы, вода, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, постельные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое.

Флагманский штаб по сбору гуманитарной помощи расположен в ресурсном центре «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, дом 5, стр. 1.

Еще 13 пунктов приема открыты в каждом городском округе, большинство из них работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Также сбор помощи идет на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» в специальных «Домиках добра» на 25 площадках в 10 округах столицы.