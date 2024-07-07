Альпинист погиб от удара молнии в горах Кабардино-Балкарии

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Спасатели не могут эвакуировать второго туриста из-за неподходящих погодных условий.

Альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в своем Telegram-канале.

Двое мужчин восходили на гору Дыхтау. Ее высота 5204 метров. В районе 5100 метров одного из туристов поразило ударом молнии. Его товарищ вызвал спасателей, так как самостоятельно спуститься, еще и с телом погибшего, физически невозможно.

В 11:00 две группы сотрудников МЧС были высажены на высоту 2700 и 3800 метров, но совершить спасательную операцию им не удалось из-за плохих погодных условий: облачность, туман и мокрый снег.

Второй альпинист временно находится на высоте 4700 метров в палатке. На данный момент его состоянию не угрожает опасность. У туриста с собой есть необходимый запас еды и воды. Специалисты поддерживают с ним связь.

Как только погода наладится, тело мужчины спустят с гор, а второго альпиниста эвакуируют.

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