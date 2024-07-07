Милонов призвал лишить свободы и родительских прав россиянина, поджегшего сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Житель Курска в наказание за шалость подпалил ягодицы восьмилетнему ребенку. Мальчик находится в больнице с серьезными ожогами.

Жителя Курска, который поджег ягодицы своему восьмилетнему сыну из-за его плохого поведения, необходимо лишить родительских прав и отправить в тюрьму. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны тщательно расследовать инцидент, подтвердить достоверность информации и вину горе-отца в совершении преступления.

«Если мужчина действительно сознательно поджег ребенка, пускай даже в эмоциональном припадке, то это очень серьезное преступление. И оно карается длительным лишением свободы. Также его лишат родительских прав», — отметил Милонов.

Он добавил, что нужно выяснить, случалось ли что-либо подобное ранее, и как на это реагировали органы опеки. И если станет известно, что мужчина и прежде безнаказанно демонстрировал аморальное и антисоциальное поведение, то необходимо провести еще одно разбирательство и выяснить, почему госорганы бездействовали.

В Курске 38-летний мужчина поджег ягодицы своему восьмилетнему сыну в наказание за шалость. При этом огонь перекинулся на годовалую дочь. По предварительной информации, дети госпитализированы, у них выявили ожоги первой и второй степени. Правоохранители проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области пьяный мужчина зверски убил свою 87-летнюю мать, избив ее молотком и облив кипятком.