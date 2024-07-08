«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Pfeil

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как может измениться природа региона с появлением новых жителей?

Крупные оранжево-коричневые слизни заполонили Подмосковье. Фотографии непрошенных «гостей» распространяются по социальным сетям.

Известно, что это — испанские слизни. В центральную полосу России они, предположительно, попали с саженцами, приобретенными в Европе. Тогда садоводы встречали их редко, но сейчас крупные слизни в столичном регионе чувствуют себя уже «как дома».

KP.RU со ссылкой на журналиста Андрея Туманова пишет, что эти слизни размножаются там, где наблюдается повышенная влажность и достаточное количество сорняков.

«Люди, которые утверждают, что их невозможно вывести, просто ничего не сделали для исправления ситуации. Секрет-то прост — держи свой участок в порядке и все будет нормально. А если у тебя огород захламлен, чему удивляться?» — считает Туманов.

Специалист считает, что справиться с малоприятным нашествием вполне реально. Для этого необходимо по возможности засыпать канавы, овраги и пруды, если они не имеют весомого значения для полива.

Также Андрей Туманов объяснил, что со временем природа адаптируется к появлению тех или иных гостей.

«Природа ведь все регулирует, виды подстраиваются друг под друга. Колорадский жук тоже когда-то считался неубиваемым. А потом появились бактерии, которые его поражают», — отметил журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве заметили ядовитых испанских слизней.