Десятки тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

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В этом году в нем приняли участие более 30 тысяч человек из разных уголков нашей страны.

Уже за несколько часов до начала ночного велофестиваля на Суворовской площади было не протолкнуться.

Особое внимание перед заездом участники уделяют безопасности и прямо на стартовой площадке проверяют исправность своих байков.

«Настройки переключения, тормозов в основном, растянутые втулки. То есть то, что требует настройки регулярно», — объяснил участник велофестиваля.

А те, кто пришел со своими железными конями, заканчивают украшать их фонариками и создавать яркие образы, чтобы тематика «светящийся праздник» была соблюдена. Сергей Окороков приехал из Подольска, говорит, необычный образ придумывали всей семьей. Затем в течение нескольких недель он его создавал, в итоге получился огнедышащий дракон.

«Он даже рык издает, грозный рык». «Вы будете распугивать участников по пути им?» «Да, буду их предупреждать, чтобы не попадали под колеса», — рассказал участник велопробега Сергей Окороков.

Ольга Лаврентьева приехала сюда из Калуги. В фестивале участвует каждый год. Именно она стала победителем фотоконкурса костюмов, который традиционно проводится за несколько недель до главного старта. Девушка вышла на заезд в форме космонавта, а ее велосипед, как сама говорит, импровизированная ракета.

«Поскольку мы сами из Калуги, а Калуга у нас — это колыбель космонавтики, за тему взята космическая мысль. И был создан такой образ», — рассказала участница велофестиваля из Калуги Ольга Лаврентьева.

Ночной велофестиваль проводится ежегодно. В этом году в нем приняли участие более 30 тысяч человек из разных уголков нашей страны. А возглавил пелотон народный артист России Аскольд Запашный.

«Думал, что это мероприятие маленькое, а теперь думаю, что надо все время принимать участие в таких штуках», — отметил артист цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный.

Первая колонна отправляется в долгожданное ночное путешествие по ночной Москве. Впереди их ждет 10 километров невероятного пути и только яркие и положительные эмоции.

Это уникальная возможность проехать по центральным улицам города с ветерком, не задумываясь о пробках, и полюбоваться при этом красотой ночной Москвы, которая завораживает.

По пути участники велофестиваля могут сфотографироваться друг с другом, а также полюбоваться красотами ночной Москвы, например посмотреть на памятник Петра I, потанцевать или полюбоваться Крымским мостом.

«Я первый раз вообще участвую в велофестивале. Мне безумно все нравится. У нас прекрасная компания, на улице хорошая погода и замечательное настроение», — сказала участница велопробега.

На протяжении всей дистанции участников поддерживали москвичи, которые снимали все это и подбадривали велосипедистов, тем самым давая им дополнительные силы на пути к финишу.

В заезде принимают участие и взрослые, и дети. Василий Голихин, чтобы поучаствовать в фестивале, преодолел больше 2 тысяч километров — приехал из города Заречный Свердовской области. Ему уже 68 лет, но это не мешает мужчине наравне с молодежью преодолевать самые не простые участки трассы.

«Я эти 15 километров могу дома прокатиться каждый день спокойно в тишине, но это же совсем не то. Здесь несколько тысяч десятков тысяч велосипедистов. Это моя среда, мне нравится. Я здесь просто кайфую», — сказал участник ночного велопробега из Свердловской области Василий Галихин.

Всю дистанцию участники велопробега преодолели чуть больше чем за час. В следующий раз они встретятся уже осенью во время заключительного в этом году заезда, который также пройдет в Москве.