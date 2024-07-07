В Германии женщина выбросила из окна младенца ради карьеры в компании Porsche

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Преступницу приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

Уроженка Германии 28-летняя Катарина Йованович выбросила своего новорожденного ребенка с окна, потому что боялась потерять должность руководителя юридического отдела в компании Porsche. Подробности трагедии передает Daily Mail.

Обвиняемую в непредумышленном убийстве собственного ребенка приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Известно, что сотрудница Porsche скрыла факт беременности от коллег, тайно родила девочку дома и сбросила ее на асфальт, от чего младенец скончался.

Тело мертвой малютки обнаружили соседи, тут же вызвавшие полицию. В начале судебного разбирательства женщина признала вину, но детали вспомнить не смогла. Она заявила, что вовсе не понимала, что вынашивает ребенка.

Адвокаты женщины настаивали на том, что она уронила новорожденную случайно. Ведь после неожиданного для нее рождения ребенка, Катарина оказалась в «исключительной психологической ситуации».

Обвиняемой в итоге вынесли приговор с применением статьи о непредумышленном убийстве, ее адвокаты хотят обжаловать решение суда и добиться сокращения срока до трех лет.

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