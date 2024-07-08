Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже в проверенном временем союзе нередко возникают соблазны «на стороне». Как быть?

Молодые россияне к браку относятся со всей ответственностью. Они думают не только о будущем, но и о счастливом настоящем. Для того, чтобы сохранить семью, нужно не боятся говорить о своих желаниях, рассказала KP.RU психотерапевт, доцент кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ, кандидат психологических наук Елена Чеботарева.

В зависимости от определенного этапа, муж и жена каждый раз должны перестраиваться, чтобы вживаться в новую роль. Для этого они должны помогать друг другу и обсуждать все возникающие проблемы.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга не тем, что отношения в них никогда не портятся, а тем, что муж и жена — это мастера починки отношений. А чтобы отношения починить, нужно не боятся открываться, говорить о своих желаниях и потребностях, прояснять разногласия», — утверждает специалист.

В отношениях нужно каждому занимать активную позицию. Только так оба партнера будут счастливы, считает психолог. И даже если в детстве у человека не было модели надежных и счастливых отношений, то всегда можно сделать свои отношения хорошими.

«Наши любовные партнеры могут нам дать то, что мы недополучили в детстве от родителей. Главное не путать их с родителями и строить с ними партнерские, а не детско-родительские отношения, то есть не ждать и требовать, а учиться просить и принимать иногда отказы, не только получать, но и давать», — советует эксперт.

Жить в браке без измен сложно, считает Елена Чеботарева. Причины для неверности могут быть разные: любопытство, привлечение внимания, заявление об уходе из семьи. Отношения после измены сохранить возможно, резюмировала психолог. Главное — разобраться в чем корень проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как заново влюбиться в своего партнера.