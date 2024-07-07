Поддержала маму и избегала внимания: Прокофьева пришла на могилу к Заворотнюк

Ольга Прокофьева почтила память Анастасии Заворотнюк с ее близкими и коллегами

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Со смерти «прекрасной няни» прошло 40 дней.

Коллега умершей в результате продолжительной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, посетила ее могилу. Со смерти знаменитости прошло 40 дней.

Знаменитость старалась прятаться от объективов камер: она опустила голову и надела солнцезащитные очки, пишет StarHit.ru. Издание также отмечает, что Ольга Прокофьева была рядом с мамой Анастасии Заворотнюк.

Актриса признавалась, что во время съемок «Моей прекрасной няни» между многими сложились хорошие приятельские отношения.

«Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого», — говорила Прокофьева.

При этом контакт с семьей боровшейся с онкологией Заворотнюк артистка решила не поддерживать. Прокофьева объяснила это тем, что близкие Анастасии дали понять, что хотят самостоятельно справиться с настигшей их бедой. Но это не мешало некогда знавшим Заворотнюк интересоваться друг между другом о ее состоянии.

«Я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди», — откровенно призналась Прокофьева.

На церемонии прощания знаменитость замечена не была.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк.