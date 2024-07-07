Море роз, черный шатер: как выглядит могила Анастасии Заворотнюк на 40-й день со смерти

На 40-й день со смерти Анастасии Заворотнюк на ее могилу принесли море цветов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актрисы не стало после пяти лет борьбы с раком.

С момента смерти Анастасии Заворотнюк прошло 40 дней, ее могила на Троекуровском кладбище утопает в свежих цветах, особенно много роз. Рядом с могилой для собравшихся поставили специальный черный шатер, чтобы можно было укрыться от солнца. Кадры с места захоронения актрисы публикует 5-tv.ru.

В этот день — 7 июля — родные и поклонники звезды вновь собрались на кладбище, чтобы почтить память знаменитости. В 10 утра на Троекуровское приехали родственники.

Вдовец Петр Чернышев и его маленькая дочка в светлом платье держались стойко. Близкие и родственники — в темных нарядах стояли службу под палящим солнцем. Мама Анастасии тоже была на кладбище, передает MSK1.RU.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно.

Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с актрисой прошло в Покровском женском монастыре. Проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь приезжали близкие, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как муж Заворотнюк продлевал жизнь актрисе.