Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Это первая официальная политическая миссия, которую так широко обсуждают лидеры стран Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал силу характера, этого не изменит критика со стороны западных стран. Об этом сообщил польский портал Do Rzeczy.

«Виктор Орбан продемонстрировал силу характера. Ведра с помоями, вылитые на него, этого не изменят», — говорится в публикации.

Отмечается, что еще ни один визит, как поездка Орбана в Москву, не вызывала такого широкого обсуждения со стороны лидеров стран-членов Европейского союза.

Венгрия — единственная из ЕС настроена на мирное урегулирование украинского кризиса. Так, премьер страны показал истину о том, что для завершения боевых действий в Незалежной нужно говорить с конфликтующими сторонами.

Премьер Венгрии прибыл в Москву 5 июля сразу после визита в Киев. Будучи в Незалежной, он встретился с президентом* Украины Владимиром Зеленским и в ходе переговоров предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня в зоне конфликта и начала диалога с российской стороной. Глава киевского режима это предложение отверг.

В России Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие вопросы международной повестки, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Путин по итогу беседы отметил, что она была обстоятельной и честной. По его словам, визит Орбана в Москву можно расценить как попытку наладить контакт между РФ и Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить переговоры. Стоит отметить, что премьер Венгрии во время своей поездки в Россию заявил, что Европе нужен мир. Закончить конфликт легко — это и пытается Орбан донести своим визитом до той самой европейской бюрократии. Надо всего лишь услышать и рассмотреть условия Москвы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.