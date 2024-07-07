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Как же ошибался композитор, думая, что его «Евгений Онегин» не сыщет популярности.

Как же ошибался Чайковский, думая, что его «Евгений Онегин» не сыщет популярности. Оперу искренне любят уже полтора века, начиная с премьеры, вопреки стараниям Запада отказаться от всего, что связано с культурой России.

«Тот, кто его по каким-то причинам запрещал или сам из исполнителей перестает ставить в свои программы музыку Чайковского, это практически все равно, что сказать: «А вот с сегодняшнего дня я не знаю, что такое любовь», — сказал народный артист России Юрий Башмет.

В подмосковном Клину, где Чайковский прожил последние годы, звучит авторская постановка Юрия Башмета. Арии от лучших солистов страны прерываются чтением отрывков романа.

Бездна поэзии — так Чайковский писал о произведении Пушкина в своих заметках. Он восхищался каждым словом поэта, но в сюжет своего Онегина взял только эпизоды. Музыка все восполнила с лихвой.

«Произведение чудесное. Его прекрасные стихи ложатся на душу и на сердце», — отметила Елена Бабкова.

«Мы впечатлены, мы рады, что можем приблизиться к искусству», — сказала зрительница Ольга Карпова.

«Ночь Чайковского» проходит только в формате open-air и на одном и том же месте. На рубеже XIX и XX веков здесь собиралась вся творческая элита. Разумеется, среди гостей был и Петр Чайковский.

У стен усадьбы Демьяново собрался весь симфонический оркестр «Новая Россия». Масштабный концерт готовили несколько месяцев. Все ради того, чтобы наполнить ночь особым смыслом — любовью к русской культуре.