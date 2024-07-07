«Никогда»: Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Лидер Республики Сербской заявил, что сербы не забудут страдания невинных людей.

Президент Республики Сербской Милорад Додик пообещал, что страна никогда не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в состав Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

«Буду предельно ясен: Босния и Герцеговина не войдет в НАТО. <…> Мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО», — сказал он.

Президент Республики уточнил, что речь идет о процедуре и законе, по которым Парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по вопросу вступления БиГ в блок. Однако этому не быть. Как подчеркнул Додик, сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских.

В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии. После принятия такого решения в Республике разразилась война, в которой участвовали боснийские мусульмане, сербы и хорваты.

Длились кровопролития до 1995 года. Официальное число жертв не установлено, по данным разных источников, их количество превышает 100 тысяч человек.

При участии международного сообщества 14 декабря 1995 года было подписано мирное Дейтонское соглашение. Результатом стали три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Додик выступил против заморозки российских активов. По его словам, Республика Сербская стремится к развитию отношений с России и никогда не поддержит инициативу про блокировку ее средств.