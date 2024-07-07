Масштабный концерт прошел на ВДНХ в честь окончания выставки «Россия»

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За почти девять месяцев работы выставки больше 18,5 миллионов человек — каждый седьмой житель нашей страны лично увидел здесь, какая она, Россия.

Громкий финальный аккорд. Концерт с самыми известными исполнителями — как большая ода любви родной стране.

Это громкое закрытие, но воздух пропитан не грустью, скорее благодарностью. За почти девять месяцев работы выставки больше 18,5 миллиона человек — каждый седьмой житель нашей страны лично увидел здесь, какая она, Россия.

На концерте, правда, случилась небольшая накладка: Григорий Лепс раньше времени вышел на сцену и просто стоял там минут 10, нервно вращая микрофон. Слово в тот момент передавали ведущим на другой площадке, где говорили с гостями.

Но ожидание того стоило. Кажется, вся выставка, вся «Россия» хором подпевала Лепсу.

«Шикарный концерт. Шикарная атмосфера. Такое единение», — поделилась впечатлениями зрительница.

«Чувства переполняют. Такой концерт. Шикарная атмосфера. Такое единение», — поделилась впечатлениями зрительница Татьяна Чурилина.

Эта выставка стала большим событием. Первый случай в истории страны, когда в одном месте были так представлены все 89 российских регионов с их национальными традициями, культурой.

«Я руковожу народным хором, для меня это очень родное. Вообще здорово. Мы мечтали, как только выставка открылась, сюда попасть. И мы это сделали — под конец», — рассказала посетительница выставки-форума «Россия» Мария Кахотская.

Сюда съезжались со всей страны. В самый загруженный день было почти 200 тысяч посетителей. Ореховы-младшие ждали папу из зоны СВО, успели из Барнаула к закрытию.

«Мы на поезде ехали двое суток. Нас пятеро. Это наш самый маленький. Нам очень понравилось, мы в восторге», — поделилась эмоциями посетительница выставки-форума «Россия» Наталья Орехова.

Много гостей было и из-за рубежа. Посмотреть на то, как живет Россия, какой путь она прошла за последние годы, приезжали представители больше 120 стран. Это и туристы, и иностранные журналисты, и официальные делегации. Чаще всего, кстати, из КНДР, Белоруссии, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Сербии, Казахстана, Бразилии.

«Я сейчас посмотрел рейтинг самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

На полях выставки прошли более 17 тысяч масштабных мероприятий: от деловых, как Съезды с участием президента страны, до культурных, спортивных.

Сибирский силач Михаил Шевляков поставил на выставке один из первых мировых рекордов: согнул 36 металлических прутьев всего за 50 секунд.

«Себе небольшой запасик оставил. Понимаю, что можно в будущем сделать еще лучший результат, и тем самым прославить землю сибирскую», — отметил Михаил Шевляков.

Эта выставка стала уникальной по своим масштабам. Общая площадь составила 265 тысяч квадратных метров. Часть экспозиции встроили в исторические здания, возвели еще 12 временных павильонов. Их после завершения выставки разберут.

Один из самых популярных у гостей, новый павильон «Атом», останется на ВДНХ. Сюда можно будет прийти и после закрытия выставки. Чтобы сохранить ее наследие, в Москве построят национальный центр «Россия», свои представительства выставки появятся и в регионах.

Уникальная по своему масштабу выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Жители и гости столицы получили возможность посетить четыре десятка площадок, на которых представлены культура и лучшие достижения всех 89 регионов страны.

Выставку посетили уже более 18 миллионов человек.

Изначально планировалось, что выставка проработает до 12 апреля, однако российский президент Владимир Путин поручил продлить выставку «Россия» до 8 июля.