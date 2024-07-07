Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

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Российские войска продолжают поражать цели в зоне спецоперации на Украине.

Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф“», — говорится в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет ОТРК «Искандер» уничтожил дивизион ЗРК С-300ПС ВСУ в зоне спецоперации. Позиция вражеского ЗРК находилась в 14 километрах от Миргорода в Полтавской области.