Фото: © РИА Новости

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Исследования позволят бойцам РФ принят контрмеры для защиты от данного оружия.

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow, которые украинские боевики используют в зоне конфликта с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. <…> Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв», — рассказал инженер, специалист по работе с вооружением на видео, опубликовано в Telegram-канале агентства.

Специалисты определили глубину пробития, дальность срабатывания над поверхностью земли, а также какие применяются датчики. Отмечается, что кумулятивная часть ракеты — предмет цилиндрической формы порядка полуметра в длину и почти таким же диаметром. Носовая часть представляет собой ворону, направленную внутрь корпуса.

Изучение Storm Shadow/SCALP позволит российским специалистам принять контрмеры для защиты от этой ракеты, добавил инженер.

До этого российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS. Они изучали систему наведения и коррекции полета американских снарядов. Военные также изучили устройство ATACMS.

Они вскрыли корпус взрыватели и обнаружили внутри сложный механизм. Эти снаряды производятся в США и поставляются на Украину. Боевики ВСУ использовали это оружие, в том числе для атак на Севастополь.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы сбили в зоне спецоперации на Украине шесть крылатых ракет Storm Shadow и свыше 80 украинских беспилотников, в том числе Bayraktar TB2.