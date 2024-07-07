Из-за зверств военкомов: в Киеве испугались побега украинцев
Дубинский: из-за произвола ТЦК украинцы могут начать убегать селами
Фото: www.globallookpress.com / WINFRIED ROTHERMEL
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Депутат Верховной Рады считает, что действия запуганных призывников невозможно осуждать с моральной точки зрения.
Произвол военкоматов может спровоцировать украинцев на побег. Киеву стоит задуматься о том, как поступить в случае прорыва границы жителями условного села. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Это связано с недавним случаем в Ивано-Франковской области, когда местные из поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста боевиками.
«Ни в коем случае не одобряю нападение на ТЦК-шников (сотрудников военкомата — Прим. ред.) в селе Ворохта, где установили незаконный блокпост, но предполагаю, что подобные ситуации могут стать системным явлением», — сообщил Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
Украинцы, по его словам, не могут защититься от произвола военкоматов в суде. А призывникам сильно достается. Ведь представители украинских военкоматов нередко силой заставляют мужчин подчиниться. Поэтому они и прибегают к «спорным действиям», которые невозможно осуждать с точки зрения морали, считает депутат.
«И нужно крепко задуматься, что делать, если условные жители условного села, устав от этого <…>, решат организованно перейти границу в пункте пропуска. Они имеют на это право по конституции. Кто-то сможет их удержать?» — вопрошает Дубинский.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине сообщили о попытке 17 военнообязанных сбежать в Венгрию.