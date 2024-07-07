Намерена забрать все? Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым

Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певице оказалось мало активов мужа на 2,5 миллиарда рублей.

Певица Алсу подала иск на разделе нажитого имущества с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск был зарегистрирован 2 июля. Беседа между супругами будет назначена на 26 июля.

Видимо, певица решила пойти по другому пути и помимо активов на 2,5 миллиарда рублей, которые ей намерен передать Абрамов, собирается забрать и другую часть многочисленного имущества.

Прежде адвокат бизнесмена заявил, что его клиент намерен урегулировать ситуацию мирным путем. Все его намерения были зафиксированы в документе, где стоит нотариально удостоверенная подпись самой Алсу.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Причина — измена со стороны супруга. Разлучницей пары в Сети считают бывшую Тимати — Анастасию Решетову.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Алсу столкнулась с критикой из-за развода с мужем.