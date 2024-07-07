Впервые с 2024 года: сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Матч состоялся с командой Турции в Берлине.

Сборная Нидерландов обыграла Турцию со счетом 2:1, тем самым она стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. Игра состоялась в Берлине.

Со стороны победителей отличились центральный защитник Самет Акайдин (первый гол команды на 35-й минуте матча) и Стефан де Врей (второе попадание на 70-й минуте).

Роковым для сборной Турции стал маневр Мерта Мулдура, который отправил мяч в собственные ворота 76-й минуте игры.

Сборная Нидерландов впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы. Теперь она сыграет с Англией, матч состоится 10 июля в Дортмунде. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине.

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