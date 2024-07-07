«Пить надо меньше»: Марат Башаров публично устроил скандал брату

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Артист уличил родственника во лжи.

Скандально известный актер Марат Башаров ответил на обвинения брата в том, что он якобы не посещает могилу отца. Вялит Билялетдинов утверждает: артист не приезжал на похороны Алимжана в 2021 году и до сих пор не «навестил» родителя. Теперь звезда российских экранов решил высказаться — своей точкой зрения он поделился в программе на Rutube.

Своим «настоящим» отцом Башаров всегда считал отчима и неоднократно это подчеркивал — мужчина воспитал мальчика. Однако когда не стало Алимжана, артист все равно поспешил помочь семье материально.

Только вот брат актера Вялит Билялетдинов, несмотря на финансовую поддержку родственника, осуждает его за то, что он не приехал ни попрощаться с отцом, ни помянуть. Кроме того, якобы мужчина звонил Марату, но тот упрямо не брал трубку.

Терпеть выпады в свою сторону Башаров больше не стал и раскрыл, что материальную помощь Вялит потратил на спиртное. Также брат откровенно лжет — на могиле родного человека актер был не раз.

«Когда мой… Наш отец ушел из жизни, я Вялиту передал деньги на памятник и на ограду. Ни памятника, ни ограды нет. Вялит эти деньги пропил. На могиле отца я был. Был не раз. И сейчас я сделаю это», — сказал Марат.

Теперь артист собирается поставить отцу памятник и ограду самостоятельно.

«Так что, братишка… Да не братишка ты мне! Пить надо меньше. А потом уже обвинять кого-то, что я ни разу не был на могиле. Где деньги?», — недоумевает Башаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марат Башаров столкнулся с отсутствием работы после скандалов с избиениями.