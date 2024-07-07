Белый дом заранее выбрал вопросы, которые журналистам можно задавать Байдену на интервью

CNN: Белый дом указал радиоведущим, о чем можно спрашивать Байдена на интервью

Фото: Reuters / Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Команда президента США уже отреагировала на такие признания представителей СМИ.

Белый дом заранее выбрал вопросы для интервью, которое в минувшую среду дал президент Соединенных Штатов Джо Байден ведущим радиостанции WURD. Одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс рассказала об этом в эфире телеканала CNN.

«Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов — восемь, и четыре выбранных были мною одобрены», — сказал она.

Лоуфул-Сандерс также подтвердила, что поступил перечень вопросов от команды Байдена. Этот случай не единичный. Так, позднее ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, бравший на этой неделе у Байдена интервью, тоже сказал, что ему заранее дали вопросы.

«Да, мне были даны вопросы для Байдена», — сказал он в беседе с телеканалом ABC News.

Инграм рассказал, что получил от представителей Белого дома список из пяти вопросов, четыре из которых он озвучил в ходе интервью. Однако радиоведущий так и не смог спросить о том, что действительно его волновало.

На такие заявления отреагировали приближенные к Байдену.

В частности, в предвыборном штабы президента США и кандидата на пост лидера Штатов сказали, что впредь не будут заранее предлагать темы журналистам для интервью с нынешним главой страны. Об этом передает CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Хотя ведущие интервью всегда имели возможность задавать любые вопросы, которые им нравятся, впредь мы воздержимся от предложения предполагаемых вопросов», — сказал собеседник телеканала.

Стоит отметить, что прежде Байден оправдывался за провальное выступление на теледебатах, прошедших с экс-президентом США Дональдом Трампом. Нынешний лидер страны заявил, что был «измотан». Как писали американские СМИ, Трамп на дебатах смотрелся убедительнее, а вот Байден терял нить мыслей и заикался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден во время интервью радиостанции WURD назвал себя чернокожей женщиной. Вероятно, он перепутал себя с вице-президентом Камалой Харрис.

Политику 81 год, и он не впервые вызывает недоумение американцев своими словами. В стране все больше людей, власть имущих и рядовых граждан, призывают его оставить попытки переизбираться на второй срок, так как сомневаются в дееспособности президента — порой он не в силах даже найти выход из помещения.

Как при этом управлять государством? Байден считает, что запросто. И продолжает развлекать и пугать одновременно своих избирателей очередными перлами.