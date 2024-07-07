«Оказывается большое давление»: Меган Маркл теряет надежду наладить бизнес

Фото: www.globallookpress.com / Dave Warren

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Герцогиня Сассексская уже пыталась развить свое дело по производству джема и собачьего корма, но безуспешно.

Меган Маркл теряет надежду наладить бизнес. Ее новая задумка с производством и продажей розового вина снова потерпит крах. Об этом сообщает издание Life & Style со ссылкой на источник.

Жена принца Гарри уже пыталась раскрутить в своей онлайн-компании American Riviera Orchard два продукта: джем собственного производства и корм для собак. Но потерпела в этом неудачу.

Теперь она намерена войти в сферу винодельни, но эксперты сомневаются, что у герцогини Сассексской получится наладить и этот бизнес.

«На Меган оказывается большое давление, чтобы она нашла что-то прибыльное», — рассказал источник изданию.

Он также отметил, что многочисленные попытки Маркл выглядят как отчаянье.

Производство вина не считается уникальной идеей, многие знаменитости уже там успешно обосновались, например, Сара Джессика Паркер и Брэд Питт. Но эксперты полагают, что у Меган ничего не выйдет.

Во-первых, герцогиня Сассексская в этом ничего не смыслит. Во-вторых, эту сферу уже давно заняли другие люди. Поэтому раскрутиться «новичку» будет очень проблематично, особенно, когда есть более успешные конкуренты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Меган Маркл считает, что его внуки в будущем будут недовольны тем, как родители их воспитали.