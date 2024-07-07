Неожиданная польза: кофе может предотвратить риск развития рака печени

Фото: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol

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Ученые обнаружили и другие полезные свойства этого напитка.

Регулярное употребление кофе может предотвратить риск развития рака печени, заявил доктор Александр Мясников в эфире одной из программ на федеральном канале. Так специалист прокомментировал недавнее исследование китайских ученых.

В нем приняли участие десять тысяч человек. Длилось оно десять лет. Ученые отслеживали образ жизни участников, включая их физическую активность и потребление кофе. И выяснили, что горячий напиток помогает защитить печень от повреждений и предотвратить развитие злокачественных опухолей. Это все за счет кофеина, содержащегося в зернах и обладающего антиоксидантными свойствами.

Кроме того, выпивая ежедневно чашку кофе можно заметно снизить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры и болезни Паркинсона, добавил специалист, подтвердив правдивость исследования китайских ученых. Также, употребляя кофе, можно снизить риск преждевременной смерти, в частности людям, ведущим малоподвижный образ жизни.

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