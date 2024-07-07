«Нескучная будет»: какая погода ждет россиян на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Лето в этом году станет настоящим испытанием для жителей и гостей страны.

Предстоящая неделя для многих жителей России станет настоящим испытанием из-за погодных условий. В ряде регионов вновь будут побиты рекорды, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, например, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет +40-42 градуса, в Краснодарском крае — от +39 до +41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока — в Бурятии — до + 37 градусов, в Забайкалье — от +39 до +41 градуса, на юге Амурской области — от +35 до +36 градусов. В Иркутской области, на западе Якутии — от +32 до +37 градусов.

При этом в Ростовской области и Ставрополье вместе с жарой нагрянут сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

«Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — отметил метеоролог.

К слову, на этой неделе подобные погодные рекорды были побиты в Москве. Температура воздуха в столице доходила до +34…+35 градусов. А уже в пятницу Москву накрыл ураган «Орхан», после которого столбики термометров начали опускаться. Но не надолго. На грядущей неделе они снова поднимутся к +30 градусам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб и 79 пострадали из-за мощного торнадо на востоке Китая.