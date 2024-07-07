Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х

Звезды 1990-х Оксана Почепа и Саша Зверева вернулись в РФ и пытаются заработать

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Многих знаменитостей в начале века тянуло за границу, но сейчас они соскучились по российским березкам.

Министр культуры Норвегии удивила так удивила. 41-летняя Любна Йеффри, которую привыкли видеть в стенах правительства или парламента с ярким макияжем, но все-таки в деловом костюме, оголила грудь во время телешоу. Так она выразила радость и свою поддержку от вручения ей ЛГБТ*-премии одной из организаций. И поддержала представителей данного сообщества, мол смелее, выражайте себя.

Глава правительства Йонас Гар Стере действия своего министра поддержал. Нам бывает трудно понять их нравы, да может уже и не стоит.

Вот отметили на этой неделе в США день независимости. Чем заполнились соцсети? Правильно, американскими флагами на самых неподобающих к этому местах. А у нас еще спорят — можно или нет Георгиевскую ленточку на сумке носить.

Шутки шутками, но чем дальше, тем культурные различия становятся все более осязаемыми, может, потому и потянулись обратно домой, те, кто попытался сделать карьеру там, но не получилось. А денег хочется. Тем более лето, самое время для концертного чеса.

Но и возвращаются уже немного другими. Да и звездный лоск стирается, у кого он был. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова изучила, какие смежные профессии осваивают кумиры 1990-х, чтобы поправить материальное благосостояние.

Стояние на гвоздях под звуки шаманского бубна — обряд духовного просветления от забытой звезды дискотек Саши Зверевой. Десять лет назад эмигрировавшая в США поп-певица громко вернулась в Россию, чтобы продавать свой ретрит в Подмосковье. Зарядку на полянке, прослушивание пения хрустальных чаш и мантр оценила в 15 тысяч рублей.

В начале 2000-х она колесила по стране, собирая стадионы. После Зверева из США хвалилась американским паспортом и пропагандировала домашние роды, рекламировала биодобавки из минералов для почвогрунта и сок лопуха в таблетках.

На редкие выступления зовут лишь в рестораны Бруклина на самой окраине «большого яблока».

Послышать музыку от Зверевой на подмосковной полянке и получить доступ к общему столу — это еще плюс 20 тысяч рублей к базовому ценнику. Зверева советовала брать на ретрит больше денег, рассчитывала распродать собственные книги и эфирные масла в придачу, но план заработать по-быстрому в России провалился: петь мантры приехали от силы 50 поклонниц.

В последний момент пришлось экстренно менять площадку на ту, что подальше и в два раза дешевле. Впрочем, собрать удалось порядка миллиона рублей, на обратный билет до штатов точно хватит.

Эстрадные эмигранты девяностых и нулевых так и не дотянулись до американской мечты. Среди возвращенцев — Оксана Почепа, более неизвестная как певица «Акула», из отечественных хит-парадов улетела в Штаты за любовью к американскому продюсеру.

Сейчас Оксана вновь пытается взобраться хотя бы на подножие музыкального олимпа.

В прошлом году из Техаса на родную землю потянуло еще одну звезду девяностых.

В США Лариса Черникова дважды побывала замужем и даже записала несколько песен, не замеченных в музыкальных чартах.

На чужбине Черникова переквалифицировалась в биоэнерготерапевта, правда мантры пела с мыслями о Родине в индийском сари, но на фоне березок и пшеничных полей. Не выдержала русская душа тоски, Лариса вернулась и родила сына от русского донора спермы.

Ни любовь к американским продюсерам, ни мантры не помогают звездам российской эстрады заработать за рубежом.

«У них существует стриминг мировой. У нас до сих пор очень большая разница в структуре дохода у российского артиста и западного артиста», — сообщил продюсер Алексей Остудин.

«У нас другой менталитет, у нас другие ценности, у нас другой даже склад музыки», — объяснил певец Илья Гуров.

Кто за длинным долларом не поехал, поплыл по волнам российского бизнеса.

Группа «Дюна» открыла одноименную судоходную компанию. Бизнес-леди Ирина Салтыкова пробовала шить одежду, но так и не рассталась со сценой и сейчас выступает на днях города и корпоративах.

Певица Ирина Ортман спустя девять лет вновь гастролирует с возродившейся группой «Тутси».

Даже когда популярность была на спаде, Ортман, немка по происхождению, не мечтала уехать.

«Человек, родившийся в России и проживший здесь какое-то время, он всегда будет хотеть вернуться к своим родным березкам. Артисты… Я уверена, что они хотят вернуться и любят Россию. А вот примет ли Россия уже их?» — сообщила певица Ирина Ортман.

Русские песни и русская ностальгия — продукт востребованный, даже 20 лет спустя пользуются спросом и без поющих чаш с ретритами.

* — движение запрещено в РФ и признано экстремистским