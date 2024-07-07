Вся страна против Макрона? Чем грозит Франции неутихающая политическая буря

Фото, видео: Reuters / Yara Nardi; 5-tv.ru

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Что-то незримо меняется в атмосфере Европы по мере продвижения российских войск дальше в зоне спецоперации.

Что-то незримо меняется в атмосфере Европы по мере продвижения российских отрядов дальше на Запад.

И предложения посредничества в переговорах, и приезд Орбана — не единственные тому доказательства. В Чехии начался суд над наемником, воевавшем в рядах ВСУ.

При том, что в целом Прага спокойно относится к участию своих граждан в конфликте, однако не в случае Филиппа Симана — он был пойман на откровенном мародерстве, сам снимал на видео, как берет в брошенных украинцами домах вещи.

Эти ролики и предъявили в суде в виде доказательств. Нам же интересен он вот, по какой причине — Симан из батальона «Карпатская Сечь» действовал в марте и апреле 2022 года в районе Киева.

Ирпень, Буча, Гостомель — названия этих поселков уже подзабылись, меж тем Филипп на допросах рассказывает интересные вещи.

Например, про то, как они проводили зачистку, когда наемники фактически превращались в расстрельную команду. Конечно, никто на Западе не будет его проверять на причастность к убийству мирных жителей в Буче, а следовало бы.

Российский МИД еще тогда весной 2022 года заявил, что там была организована настоящая провокация во время мирных переговоров между Москвой и Киевом. И с помощью британского вмешательства они были сорваны.

Но, в конце концов, за все приходит расплата. И Симан сядет за решетку, по крайней мере, за часть своих преступлений.

И Борис Джонсон, который отговорил Киев от перемирия, сошел со сцены, а теперь и вся его партия. Заросший, растолстевший, обиженный Джонсон попытался, как мог, поднять рейтинги консерваторов, но тщетно, правившая 14 лет партия с треском провалила парламентские выборы, уступив лейбористам.

О том, что их дни сочтены, они и сами понимали. Когда Риши Сунака, премьер-министра страны позвали на утреннее ток-шоу, его заставили ждать, когда освободиться место в студии, перед ним выступала самая татуированная порномодель Британии. Она показалась интересней, а он в одежде школьника сидел в уголке и ждал.

Даже официальный крысолов резиденции премьера на Даунинг-стрит, кот Ларри, вернее тот, кто ведет его аккаунт, не преминул поиздеваться над уходящим премьером Сунаком.

Правительство Британии возглавил лидер Лейбористкой партии Кир Стармер. Он не такой харизматик, как тот же Джонсон, и не такой экстравагантный, как Сунак, очень изворотливый, юрист, и жена у него юрист.

С ней он ходит на службы в синагогу, но называет себя атеистом. Во внешней политике вряд ли что изменится. Стармер откровенный русофоб, еще до избрания съездил в Киев и заверил Зеленского в своей поддержке.

Вопрос: будет ли у него время на Украину? Все-таки лейбористы позиционируют себя, как защитники простых работяг. Стармер уже объявил о необходимости масштабных реформ и в здравоохранении, и в образовании, и в сфере транспорта. Есть чем заняться. Кроме того, Стармер намерен нормализовать, насколько это возможно, отношения с ЕС. Вопрос: с кем он там будет договариваться?

Ведь на другом берегу Ла-Манша тоже масштабные перемены. Во Франции тоже выборы, и там правящая партия Макрона тоже теряет позиции: проиграла первый тур выборов в парламент.

В воскресенье второй тур поставит окончательный диагноз. Во Франции кипят такие политические страсти, что все даже забыли о грядущей Олимпиаде. Подробнее тему изучил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Нестихающая политическая буря заставляет Францию заколачивать свои витрины и окна. Банки, дорогие французские бутики, магазины люксовой электроники всю неделю оставались вот в таком, наглухо закрытом режиме.

Победа «ультраправых» вылилась в массовые протесты мусульманских общин по всей стране, погромы и поджоги в Париже.

Драматическая развязка в первом же туре. Макрон предвидел гражданскую войну и, кажется, она начинается. Накануне Летних игр Пятая республика полыхает, но отнюдь не олимпийским огнем.

«Больно. Мы должны бороться, потому что мы не должны жить в таком мире, с правительством», — заявил учитель Стивен Гийу.

А негласно нити тянутся прямиком в Елисейский дворец. После «Великого фиаско» президенту только и остается заключать сомнительные союзы с левотой, чтобы не допустить дальнейшего усиления правых.

«Я думаю, то, что сделал Макрон, в принципе было стратегией, но это была реакция „короткого замыкания“. Он как бы сделал харакири», — сообщил издатель и историк Франк Шуман.

Накануне второго тура в команде президента низкий моральный дух и цитата: «дерьмовая атмосфера».

Глава государства теряет авторитет даже среди своих сторонников, которые поспешили избавиться от первого лица государства даже на своих агитационных плакатах. Конец эпохи.

В стане макроновского большинства о себе говорят уже в прошедшем времени.

«Это поражение, это поражение для нашего президентского большинства, поражение для нашего политического лагеря», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Окончательный прогноз на второй тур лишь подтверждает полный провал политики последних семи лет: бывшее промакроновское большинство сохраняет за собой унизительное третье место, следом идет «Левый блок», на первом остается «Национальное объединение» с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла, в свои 28 лет он претендует ни много ни мало на пост премьер-министра страны.

«Я намерен стать премьер-министром правительства „сосуществования“, уважающего конституцию и пост президента республики, но бескомпромиссного в отношении политики, которую мы будем проводить на службе Франции и французского народа», — заявил лидер партии «Национальное обьединение» Жордан Барделла.

Евроскептик и ультрапатриот. Если семейные ценности, то исключительно традиционные, в отличие от нынешнего премьера Атталя, нарочито открытого гея. Не оттого ли французское гей-сообщество* тоже пришло в боевую готовность?

Стоило ли сомневаться, что действующие власти мобилизуют и такой свой электорат.

Предвыборный прайд, а настроение — не самое радужное. Говорят: «уйди противный» и «сам ты такой». Черный пиар не менее традиционный: гомофоб, ксенофоб, ну и усики Гитлера пририсовывают.

Макрон заранее готовит себе подстилку в виде готовящихся кадровых перестановок, которые помешают «Национальному объединению» захватить всю полноту власти, да и сам Атталь обещает без боя свой пост не сдавать.

«Наша цель ясна: не допустить, чтобы „Национальное объединение“ получило абсолютное большинство во втором туре», — сообщил премьер-министр Франции Габриель Атталль.

Отторжение элит массовым избирателем во многом вызвана многочисленными ошибками Макрона.

Пересмотреть обещают и сам статус Макрона, как Верховного главнокомандующего. У кого бюджет — тот и командует.

«Надо понимать, что политика, которую Макрон проводил последние семь лет, абсолютно не принимается огромным большинством французов. У французов ощущение, что они имеют дело с совершенно некомпетентным человеком», — уверен президент аналитического центра культурного и исторического наследия «Институт 1717» Эммануэль Леруа.

И даже рекордная явка на выборах не стала для него утешением, лишне подтверждение — не отдельные французы, а едва ли не вся страна против него.

«Мы очень счастливы, мы всегда поддерживали Марин Ле Пен», — сообщает жительница Франции Синди Монбель.

«Правые смогли прорваться, потому что люди устали», — уверена жительница Франции Маргерит.

Не объявил бы Макрон досрочные выборы, все равно вылилось бы на улицы.

* — движение запрещено в РФ и признано экстремистским