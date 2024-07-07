«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко;5-tv.ru

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Официального представителя МИД РФ возмутило, как западные журналисты продолжают нагло скрывать зверства украинских боевиков.

Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты делают вид, будто они ничего не знают о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе по отношению к российским военнопленным. Так в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью врача из ФРГ для издания The New York Times об убийстве российского солдата в украинском плену.

«Смешно за этим за всем наблюдать. А теперь, видите ли, некий немецкий врач начинает открывать им глаза, или они начинают делать вид, что для них это что-то новое. Нельзя поддаваться на уловки и не видеть главного. Все факты были представлены российской стороной, жителями и Донбасса, и журналистами, которые ценой своей жизни доносили эту информацию до мировой общественности», — сказала Захарова.

Как добавила Захарова, иностранные журналисты делали все, чтобы их читатели, слушатели и зрители не узнали об этой правде. При этом даже то, что в статье сообщил некий немецкий врач — лишь малая часть, рассказанная им о зверствах боевиков. Это подтверждают и многочисленные доклады, распространяемые на заседаниях Совбеза ООН, и отчеты МИД России по «отсутствию прав человека на Украине». Также в этом можно убедиться, прочитав доклады о гонениях на православных и русскоязычных граждан, информацию о ежедневных обстрелах Донбасса со стороны ВСУ, которые длятся на протяжении многих лет.

«Правда намного страшнее, нежели то, что рассказал этот самый немецкий врач, на которого они ссылаются. Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», — подытожила дипломат.

На днях The New York Times сообщила о том, что украинские боевики убили российского пленного. Об этом изданию рассказал немецкий медик Каспар Гроссе, служивший наемником в рядах ВСУ. Он поведал, что российский боец просил о медицинской помощи на смеси английского и русского. Тогда один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в упор в тело, после чего пленный упал. Затем к нему подошел другой боевик ВСУ и выстрелил в голову. Гроссе утверждал, что были и другие подобные случаи.

Также он рассказал, как один из членов украинского формирования бросил гранату в поднявшего руки российского солдата. Еще одним убийством военнопленного боевики группировки хвастались в групповом чате, добавил Гроссе.

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