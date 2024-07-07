Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау

Фото: Jordan Strauss / ТАСС

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Последние годы жизни он боролся с онкологией.

На 64-м году жизни остановилось сердце одного из самых успешных голливудских продюсеров Джона Ландау. Печальное известие сообщило издание Deadline, ссылаясь на его близких.

О причинах смерти родные продюсера не рассказали, однако известно, что последние годы жизни он боролся с онкологией.

Ландау родился в Нью-Йорке в семье кинематографистов. Начал он свою продюсерскую карьеру 27 лет. Вскоре судьба свела его с кинорежиссером Джеймсом Кэмероном. С тех пор он начал продюсировать его фильмы. В их числе оказалась и знаменитая картина «Титаник», а также «Аватар». Творческий союз с Кэмероном у Ландау длился почти 30 лет.

В последние годы жизни продюсер признавался, что ему очень нравятся фильмы «Топ Ган: Мэверик» и «Чарная Пантера». А также призывал смотреть всех современные картины на большом экране в кинотеатрах.

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