«Пошла кровь»: Екатерина Андреева рассказала о встрече с маньяком прямо в Останкино

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Что ей помогло спастись?

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что однажды после очередной рабочей смены в Останкино на нее хотел напасть маньяк, однако ей удалось отбиться от мужчины с помощью энергетических практик. Об этом знаменитость сообщила в интервью Светлане Бондарчук.

«Он прям шел ко мне, хотел меня выследить. Было поздно, выходила с ночной смены, понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — с ужасом вспоминает она.

Екатерина рассказала, что до нападения мужчина какое-то время преследовал ее. Было понятно, что у него были какие-то проблемы с головой, однако ранее поводов для обращения в полицию он не давал.

По словам Андреевой, благодаря восточным практикам, совмещенным с единоборствами, ей также удается сохранять молодость и красоту. Вот уже 28 лет Екатерина является лицом информационной программы на федеральном канале. При этом за это время она почти не изменилась внешне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Андреева раскрыла свой главный секрет красоты.