Более 70 тыс человек остались без света из-за аварии на силовом трансформаторе в Дагестане

Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане остались без света из-за аварии

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты «Дагэнерго» предпринимают попытки восстановить энергоснабжение.

Более 70 тысяч жителей дагестанского Хасавюрта остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную мэрию.

По предварительным данным, нештатная ситуация привела к замыканию на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, в результате чего он вышел из строя. Параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА.

«В зону отключения попали более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов», — сообщили в мэрии.

Там добавили, что бригады «Дагэнерго» предпринимают попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА.

Накануне в результате ночной атаки украинских беспилотников 29 тысяч жителей Приморско-Ахтарска Краснодарского края остались без электричества.

Дроны повредили силовые трансформаторы на электроподстанции, обесточив 19 социально значимых объектов. Для поддержания работоспособности их подключили к резервным источникам питания. К устранению последствий налета привлекли 15 аварийных бригад (75 человек) и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде произошли сбои в электроснабжении из-за технологического нарушения, вызванного внешним воздействием на энергообъект.