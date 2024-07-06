До присоединения Крыма к РФ: всплыли сенсационные данные о подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Немецкие следователи нашли новые доказательства причастности Киева к теракту.

Украинцы планировали взорвать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще до присоединения Крыма к России в 2014 году, что опровергает версию об ответе на «агрессию» Кремля. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в немецкой следственной группе.

В материале говорится, что результаты расследований немецких и зарубежных ведомств, в которые была включена разведывательная информация, по-прежнему указывают на некую «украинскую группу», действовавшую на судне «Андромеда», как на главного подозреваемого.

При этом в деле появились новые доказательства причастности украинцев, свидетельствующие о том, что диверсия на «Северных потоках» начала планироваться еще десять лет назад при участии государства.

Издание отмечает, что, если «долгосрочное государственное планирование» подрыва газопроводов подтвердится, «это может серьезно повлиять на готовность немцев поддерживать Украину».

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия направила дополнительные запросы в ряд стран о терактах на «Северных потоках».