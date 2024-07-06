«Развивается быстрее»: можно ли заразиться депрессией «воздушно-капельным путем»
Психиатр Ковтун: вероятность появления депрессии в северных регионах выше
Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Личный архив Александра Ковтуна; 5-tv.ru
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Ученые утверждают, что это заболевание может передаваться от одного школьника к другому. Действительно ли это так?
Депрессия может передаваться от одного школьника к другому — и так заражается весь класс. Такими выводами поделились финские ученые из Хельсинкского университета. Отмечается, что их исследование проводилось с помощью анализа карт более 700 тысяч учащихся из 860 финских школ за порядка 11 лет. Возраст участников не превышал 16 лет.
Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с 5-tv.ru поделился мнением, что данного исследования в отдельно взятой стране недостаточно, чтобы делать такого рода выводы.
«Если анализировать другие страны, которые южнее находятся, чем Скандинавский полуостров, то я думаю, что могут быть получены иные результаты», — отмечает эксперт.
По словам специалиста, в северных странах, таких как Россия, Финляндия, Норвегия и Канада людей, страдающих депрессией, гораздо больше, чем в южных государствах.
«И не думаю, что это напрямую зависит от того, кто из учеников данного класса школы страдает депрессией», — добавил он.
Кроме того, Александр Ковтун объяснил, что существует несколько разновидностей данного заболевания. В одном случае депрессия может быть вызвана какими-либо стрессовыми факторами. Например, утратой близкого человека. В результате пережитой трагедии возникает стойкое пониженное настроение.
В другом случае, депрессия может возникать без какой-то причины. Именно такая разновидность заболевания может быть связана с проживанием в северных регионах.
«Из-за отсутствия солнечного света депрессия развивается быстрее и качественнее. Очень часто именно она сопровождается суицидальным мышлением», — резюмировал врач.
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